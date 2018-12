Warn·tag

Am 6. September war in Nordrhein-Westfalen ein Warn·tag. So einen Warn·tag gab es in Nordrhein-Westfalen bis jetzt noch nie. Viele Städte in Nordrhein-Westfalen haben ihre Warn·systeme über∙prüft. Warn·systeme warnen Menschen zum Beispiel vor einem Brand. | mehr