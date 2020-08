Stadträte in NRW: männlich, alt und deutsche Wurzeln

Muhammet Keteci kam als Kind aus der Türkei nach Deutschland. Der 53-Jährige sitzt für die SPD im Duisburger Stadtrat und ist damit in der 34 Frau und Mann-starken Fraktion einer von fünf Politikern aus Einwanderfamilien.

Für ihn war dieser Weg machbar, sagt er. Er sei in einer „rein deutschen Siedlung" aufgewachsen und habe hier unter anderem auf dem zweiten Bildungsweg Betriebswirt gelernt.

Ratsherr Muhammet Keteci (SPD)

Keteci ist die Ausnahme. Menschen mit Migrationshintergrund sind im Duisburger Stadtrat zwar öfter vertreten als in vielen anderen Kommunen – verglichen mit dem Anteil der Stadtbevölkerung von über 40 Prozent bleibt die Quote bei den Volksvertretern aber gering.

Ungleichgewicht bei Geschlechtern

Etwas besser sieht im Duisburger Rat mit knapp 37 Prozent der Frauenanteil aus. Dennoch bleibt angesichts von mehr als 50 Prozent Frauen an der der Bevölkerung ein Ungleichgewicht. Sigrid Volk-Cuypers sitzt für die CDU im Rat und meint, dies liege auch an der Mehrfachbelastung der Frauen. „Beruf, Familie, dazu noch Politik ist zumindest in einer bestimmten Altersphase etwas schwierig.“



Politikwissenschaftler David Gehne

Die Zusammensetzung von Kreistagen und Stadträten in NRW hat der Politikwissenschaftler David Gehne von der Ruhr-Universität Bochum untersucht. Nach seiner Analyse ist nicht einmal ein Drittel der Mandatsträger weiblich. Er glaubt, dies liege auch an Männer-Netzwerken in der Politik.

Politik ist zeitaufwendig

Das klassische Ratsmitglied in NRW hat also deutsche Wurzeln, ist männlich – und im Schnitt schon etwas älter. In Duisburg zum Beispiel haben fast 43 Prozent der Mandatsträger ihren 60. Geburtstag bereits hinter sich.