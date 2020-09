Kommunalwahlen: Der Erfolg der kleinen Parteien

Kölner Lokalpartei mit Spontanerfolg

Ein ähnlicher Senkrechtstarter, wenn auch im kleineren Maßstab, ist die Wählergruppe GUT aus Köln. Mit zwei Prozent Stimmanteil sitzt die 2016 gegründete Gruppe jetzt mit zwei Vertretern im Stadtrat. Gut warb im Wahlkampf für eine "konstruktive Beteiligung an den politischen Prozessen" in Köln. Als "Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern" vereinige man Menschen, die die Stadt "sozial und ökologisch lebenswert" gestalten wollten. Die Gruppe bezeichnet ihre Ziele als "antifaschistisch und antirassistisch".

"Die Partei" jetzt in etlichen Stadträten

Eigentlich als Spaßpartei angetreten, hat auch "Die Partei" nach der gestrigen Kommunalwahl immerhin 28 Ratssitze in NRW. Ganze zwei Prozent konnte die Partei in vielen Städten NRWs einfahren, in Köln und Essen auch 2,5 und in Hagen, Bielefeld oder Herford erreichte sie fast drei Prozent der Wähler. In Dortmund lag die Partei mit 2,8 Prozent gleichauf mit der FDP, im dortigen Rat hat sie mit drei Vertretern in größte Präsenz in NRW.

Wahlplakat der "Partei" in Köln

Mitgründer ist der ehemalige Chefredakteur der Satirezeitschrift "Titanic", Martin Sonneborn. In Köln warb "Die Partei" mit Plakaten, auf denen Sprüche zu lesen waren wie " Klüngel den Profis überlassen " oder " Das kommt hier alles weg" , aber auch " Nazis töten" . Auf Blanko-Plakate konnten Bürger mit Filzstift eigene Sprüche schreiben.

Wähler sind experimentierfreudiger

Den Trend, dass bei Kommunalwahlen zunehmend kleinste Parteien oder Wählergruppen Erfolg haben, beobachten Parteienforscher schon länger. Vielen Wählern erscheine das Risiko, " dabei etwas falsch zu machen" , auf kommunaler Ebene gering, sagt Michael Angenendt, Politikwissenschaftler am Institut für Parteienforschung der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. " Die Bereitschaft, zu experimentieren" - und auch mal für eine Spaßpartei zu stimmen - , sei hier deutlich größer als etwa bei Landtags- oder Bundestagswahlen.

Im Vordergrund stehe beim Wähler das Bedürfnis, den etablierten Parteien damit " einen Denkzettel zu verpassen ", so Angenendt. Denn bei Themen wie Klimaschutz würden viele den Grünen immer noch deutlich mehr Kompetenz zuschreiben - das hätten Umfragen ergeben. Zwar gilt auch die AfD gemeinhin als Protestpartei - auf kommunaler Ebene aber würden viele Wähler die Möglichkeit zum Protest eher bei den kleinen Parteien und Wählergruppen mit ihren " bürgernahen und sachbezogenen Theme n" sehen.

Kommunalwahlen ohne Sperrklausel

Dass kleinste Parteien antreten und dann mit vergleichsweise wenigen Stimmen in Räte einziehen können, ist möglich, seit 2017 die sogenannte Sperrklausel abgeschafft wurde.