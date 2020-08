Wahlbenachrichtigung diesmal genauer ansehen

Ab dem 10. August werden in NRW die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahlen am 13.09.2020 verschickt. Sie werden in den nächsten Tagen im Briefkasten der Wahlberechtigten landen. Wählen dürfen alle Deutschen und EU -Bürger mit Hauptwohnsitz in NRW , die über 16 Jahre alt sind. Schätzungsweise 14 Millionen Briefe gehen auf die Reise.

Die Kommunen haben eine Frist bis zum 23. August, um sie zu verschicken. Für Menschen, die gerade umgezogen sind, verlängert sich die Frist um fünf Tage. Wer keine Wahlbenachrichtigung innerhalb dieser Fristen erhalten hat, sollte bei seiner Gemeinde nachfragen, ob er im Wählerverzeichnis steht.

Das ist neu wegen Corona

Für erfahrene Wähler ist es eine eingeübte Routine: Wahlbenachrichtigung öffnen, an einen Ort legen, wo sie auch Wochen später noch auffindbar ist, und dann am Wahltag zum vertrauten Wahllokal gehen. Diesmal aber lohnt ein genauerer Blick auf die Wahl-Infos: Denn möglicherweise wurden wegen der Corona-Pandemie Stimmbezirke vergrößert oder zusammengelegt. Dadurch könnte es sein, dass das Wahllokal diesmal woanders ist.