Live-Ticker zur Kommunalwahl: CDU laut Prognose landesweit vorn, Grüne stark

Thomas Sprenger, Bochums Stadtsprecher sagte zum WDR: "Es ist so, dass die beiden Briefwahlzentren am Neuen Gymnasium Bochum und an der Hans-Böckler Schule evakuiert werden mussten. Im Moment sind Feuerwehr und Polizei vor Ort. Es sind Gegenstände gefunden worden, die verdächtig erscheinen und deshalb musste das natürlich schnell geräumt werden. Im Moment sind sämtlichen Wahlhelfer vor der Tür und wir hoffen, dass wir relativ schnell die Situation entschärfen können und dass dann auch die Auszählung der Wahlunterlagen zügig von Statten gehen kann. Im Moment heißt es: Die Unterlagen sind gesichtert, nur Einsatzkräfte dürfen rein. Es sind auch Sprengstoffhunde angefordert, weil man so eine Situation auch Ernst nehmen muss."

18:05 Uhr: Die Auszählung der Stimmen läuft

So, jetzt bleibt es abzuwarten, wie sich die Ergebnisse im Laufe des Abends entwickeln. Die CDU ist offenbar deutlich stärkste Kraft in NRW. Laut Prognosen deuten sich herbe Verluste für die SPD an, aber in ihrer Hochburg Dortmund können die Sozialdemokraten auf einen Erfolg bei der Oberbürgermeister-Wahl hoffen. Die Grünen legen landesweit deutlich zu.

18 Uhr: Die Prognosen

Laut der Prognose von infratest dimap im Auftrag des WDR wird die CDU mit 36 Prozent bei den Kommunalwahlen landesweit erneut stärkste Kraft. Die SPD verliert deutlich und kommt nur noch auf 23,5 Prozent. Die Grünen legen zu und erreichen 19 Prozent. Die FDP liegt bei 4,5 Prozent, die Linke landet bei 4 Prozent. Die AfD erreicht demnach 6 Prozent. Ganz wichtig: Dies ist eine Prognose auf Basis einer Vorwahlbefragung von 15.000 Wahlberechtigten in 180 Stimmbezirken landesweit.