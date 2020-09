Analysen zu den Kommunalwahlen

Wie sieht es in Köln aus?

Auch in Köln dominieren die Grünen, und das nicht nur bei den Jungen, sondern ingesamt. Aber auch in der größten Stadt in NRW gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Generationen, bei den Älteren sind CDU und SPD weiter vorn. Und dennoch reicht es nicht für den Wahlsieg, weil die meisten Kölner der Zustand von Umwelt und Klima umtreibt. Die einzelnen Ergebnisse sind in der Bilderstrecke.