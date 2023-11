Von der Fridays For Future-Demo in den Gemeinderat

Richard Mannwalds Herz schlägt für den Klimaschutz. Sein Heimatort ist da auch schon auf einem sehr guten Weg. Daran hat der heute 21-jährige Kommunikationswissenschaft-Student aktiv mitgearbeitet. Denn seit der letzten Kommunalwahl vor drei Jahren sitzt er für die Grünen im Gemeinderat von Nottuln.

Auf einer FFF-Demo startete Richards Engagement fürs Klima.

Und das kam so: Die Fridays for Future Bewegung hat ihn damals begeistert. Dort hielt er erste Reden, gründete kurz darauf in Nottuln eine FFF -Ortsgruppe: "Wir sind dann durch die Ratsfraktionen getingelt und haben für unsere Sache geworben. " Dabei haben ihn die Grünen angesprochen: in einem Jahr seien Kommunalwahlen und ob er nicht Lust hätte, mit auf die Liste zu kommen.

Junge Wilde in der Kommunalpolitik

Das hatte er - und ist dann im Wahlkampf mit dem parteilosen Bürgermeister Dietmar Thönnes erst von Haustür zu Haustür und dann in den Gemeindrat gezogen. Die erste Erkenntnis damals: " Klar, die haben hier Ahnung, aber kochen auch nur mit Wasser! " Man komme schnell rein, wenn man sich mit der nötigen Leidenschaft mit den Themen beschäftige.

Bürgermeister Thönnes schätzt den Austausch mit Richard Mannwald sehr: " Wir haben im Wahlkampf seinerzeit den Club der jungen Wilden gegründet. Das ist wichtig, weil wir junge Leute wieder für die Politik begeistern müssen. "

Die Grünen sprachen ihn auf der Demo an - jetzt ist er einer von ihnen.

Man müsse Vertrauen schaffen und auch zeigen, dass man gerade in der Kommunalpolitik was bewegen kann. Das ist auch das, was Richard Mannwald an der Arbeit im Gemeinderat so gefällt. Man sehe direkt, was man erreicht hat: " Da gibt es eine Stelle mehr für die Schulsozialarbeit, dort wurden Bäume gepflanzt oder ein PV -Park errichtet ."

Klimaschutz in Nottuln - eine Erfolgsstory?

Mittlerweile ist Richard Mannwald auch noch Geschäftsführer der Kreistagsfraktion der Grünen im Keis Coesfeld. Er organisiert Termine und macht die Pressearbeit der Partei: ein Zehn-Stunden-Job neben seinem Studium in Münster.