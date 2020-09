Stichwahl-Sonntag in NRW - Kommunalwahl geht in die zweite Runde

Wahlplakate in Köln

In Köln tritt die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker gegen SPD-Herausforderer Andreas Kossiski an. In der Landeshauptstadt Düsseldorf lautet das Duell OB Thomas Geisel (SPD) gegen Stephan Keller (CDU). In Dortmund geht es um die Frage, ob die SPD weiter am Ruder bleibt. In Städten wie Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal haben die Grünen die Chance, erstmals Oberbürgermeister-Posten in NRW zu besetzen.