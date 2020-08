Wahl der Integrationsräte: Wer wählt da wen genau?

Wenn am 13. September die Kommunalwahlen in NRW anstehen, werden nicht nur neue Landräte, Bürgermeister und Stadträte bestimmt. Auch die Integrationsräte in den Kommunen werden für fünf Jahre neugewählt. Doch die Arbeit dieser Gremien ist vielen im Land unbekannt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was sind Integrationsräte?

Die Integrationsräte sind eine gewählte Vertretung für Menschen in den jeweiligen Kommunen, die wegen ihrer Staatsangehörigkeit nicht an den Wahlen des Stadtrates oder des Bürgermeisters teilnehmen dürfen. Einwohnern mit internationaler Familiengeschichte soll so ermöglicht werden, dass sie sich in die Lokalpolitik einbringen. Außerdem sollen die Räte Fachgremien für alle Themen rund um Integration sein. Dabei geht es Bildung, Arbeit und Ausbildung sowie Schutz vor Diskriminierung und Rassismus.

Eigenständige Entscheidungen werden von den Integrationsräten aber nicht getroffen. Sie haben beratende Funktion. So können sie zum Beispiel Stellungnahmen abgeben.