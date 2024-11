Herausforderung auch für die Parteien

Eine Herausforderung wird die vorgezogene Bundestagswahl derweil auch für die Parteien, die jetzt Tempo machen müssen - etwa mit Blick auf die Wahlkampfvorbereitung und auf die Landeslisten mit den Kandidaten. " Wir haben uns vorbereitet und können die Wahlkampfvorbereitungen zügig in die Wege leiten ", erklärte etwa ein Sprecher der Grünen in NRW. Die Landespartei hatte bereits einen Landesparteitag für Anfang Dezember in Bielefeld angesetzt, um die Landesliste zu beschließen. " Dieser Termin wird auch einer vorgezogenen Bundestagswahl im Frühjahr gerecht. Dahingehend ändert sich für uns nichts ", so der Sprecher.

Große Parteien gut vorbereitet

Die SPD in NRW muss hingegen umplanen. Sie hatte ihren Parteitag zur Kandidatenaufstellung eigentlich für Mai vorgesehen. Der muss jetzt vorgezogen werden. Aber: " Wir waren grundsätzlich vorbereitet und sind kampagnenfähig ", erklärte Landesvorsitzende Sarah Philipp. Auch FDP-Landeschef Henning Höhne sieht seine Partei " organisatorisch gut aufgestellt ". Ein Problem zumindest der größeren Parteien wird es nun sein, große Veranstaltungsräume zu finden, in denen in den kommenden Wochen Landesparteitage stattfinden können.

Kleine Parteien benötigen mehr Zeit

Auch kleine Parteien wie Volt sehen sich aktuell ganz gut vorbereitet - wenn die Neuwahl nicht zu früh stattfinden sollte. "Wir haben unsere Listenaufstellung von Februar auf Dezember vorgezogen" , berichtet Nancy Meyer, Co-Vorsitzende von Volt NRW. Bei der Europawahl kam die Partei in Deutschland auf beachtliche 2,6 Prozent. Ihr nächstes Ziel ist nun der Einzug in den Bundestag. "Der Schwung ist noch da" , meint Meyer. Allerdings hänge viel vom Termin der Neuwahl ab.

Nancy Meyer: "Haben Notfallplan erstellt"

Vergangene Woche hatte die Partei bereits einen "Notfallplan" erstellt, der allerdings einen Wahltermin Anfang März vorsah. "Der Februar würde für uns vielleicht auch noch gehen, aber Januar wird schwierig" , erklärt Meyer. Dann wäre das "eine Wackelkiste" . Denn: Anders als die bereits im Bundestag vertretenen Parteien müssen sie zusammen mit der Landesliste auch 2.000 Unterstützungsunterschriften einreichen. Und die müssten erst einmal gesammelt werden.

Gar nicht schnell genug gehen kann's hingegen dem Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ). Dessen Landesvorsitzender Amid Rabieh fordert die sofortige Vertrauensfrage von Olaf Scholz im Bundestag. "Und nicht erst nächstes Jahr!" Alles andere wäre "politische Insolvenzverschleppung", so Rabieh.

Unsere Quellen:



Anfragen bei den Städten Hückeswagen, Münster, Aachen, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen

Anfragen bei den Grünen NRW und SPD NRW

Nachrichtenagentur dpa

Bundesinnenministerium: Häufig gestellte Fragen zum Thema: Wahlhelfertätigkeit

§ 10 der Bundeswahlordnung

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 08.11.2024 unter anderem im "Tag um zwölf" bei WDR 3.