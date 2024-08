Streit um Wahlrechtsreform: Koalition veröffentlicht Gutachten

Neuer Modus zur Berechnung der Sitz-Anzahl

Das reformierte Wahlrecht sieht einen neuen Modus vor zur Frage, wie die abgegebenen Stimmen in Ratssitze umgerechnet werden. Also wie beispielsweise aus dem Wahlergebnis "12,8 Prozent für Partei A" der Wert "das entspricht sechs Sitzen für Partei A im Stadtrat" errechnet wird.