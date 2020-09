Grüne im Aufwind, CDU verliert: Was bedeutet das Kommunalwahl-Ergebnis für die Parteien?

NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) fühlt sich durch das Ergebnis der ersten Runde der Kommunalwahlen in seiner Politik bestätigt. Er verspürt Rückenwind. Und das, obwohl die CDU mit 34,3 Prozent und 3,2 Prozentpunkten Einbußen das schlechteste Kommunalwahlergebnis ihrer Parteiengeschichte eingefahren hat.

Rückenwind mit einem historischen Tiefpunkt? Ja, das geht in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Parteienlandschaft. Und das gilt insbesondere für eine Kommunalwahl, bei der es für die Gemeinderäte keine Sperrklausel gab und Kleinstparteien in die Räte zogen. In der größten NRW-Stadt Köln beispielsweise sind nun 11 Parteien im Rat vertreten.