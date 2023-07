Comedian will Bürgermeister von Wegberg werden

Christian Pape ist seit Jahren eine feste Größe im rheinischen Karneval und in Wegberg bei vielen Menschen beliebt. Das könnte bei der Bürgermeisterwahl ein Plus sein. Er gilt als bürgernah und unkonventionell, in seiner Heimatstadt will er große Projekte umsetzen. Viele trauen ihm zu, im Stadtrat wieder für Einigkeit und Ruhe zu sorgen. Die vergangenen Jahren waren geprägt von harten Auseinandersetzungen zwischen den Parteien.

Pape will keinen Comedian-Wahlkampf

Mit Unternehmergeist und Kreativität will Pape die Bürger für sich gewinnen. " Ich möchte für frischen Wind sorgen ", sagt er, der Jura studiert und sein erstes Staatsexamen abgelegt hat. Er könne sich in komplexe Sachthemen einarbeiten. Im Wahlkampf möchte er als ernsthafter Kandidat auftreten und nicht als Comedian. Das sei ihm wichtig, sagt der 49-Jährige. Wichtig ist ihm auch seine Unabhängigkeit: Er möchte frei und ohne Zwang Entscheidungen treffen.

CDU -Kandidat will erneut antreten

CDU-Kandidat Johnen

Vieles deutet jetzt auf ein Duell zwischen Christian Pape und Marcus Johnen von der CDU hin: Johnen hat schon einmal für das Bürgermeisteramt kandidiert, scheiterte aber am heutigen Amtsinhaber Michael Stock ( SPD ). Jetzt will der Schulleiter seine zweite Chancen nutzen. In Wegberg geht man von einem engen Rennen zwischen den beiden Kandidaten aus. " Johnen bringt optimale Voraussetzungen mit, die Verwaltung der Stadt Wegberg effizient und vor allem bürgerorientiert zu führen ", sagt die CDU in Wegberg. Der 44-Jährige engagiert sich in vielen Vereinen, unter anderen beim Fußball-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck.

Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2024