Was bei der Kommunalwahl 2020 alles anders wird

Wie läuft die Wahl am 13. September ab?

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Anteil der Briefwähler in diesem Jahr überdurchschnittlich hoch sein wird. Für alle anderen wird es, wie sonst auch, Wahllokale in Gemeindesälen, Gaststätten oder Turnhallen geben - wobei ein Schutzabstand in den Warteschlangen einzuhalten ist. Weil aber dennoch einige Wahlorte ausfallen - Altenheime etwa - und damit ein Raummangel entsteht, können Kommunen ihre Wahlbezirke vergrößern.

In den Wahllokalen soll es "Spuckschutzwände" zwischen Wählern und Wahlvorstand geben, Stifte zum Ankreuzen sollen die Wähler möglichst selbst mitbringen. Ob es eine Maskenpflicht geben wird, hänge von der Pandemielage am 13. September ab, heißt es in einem Erlass des Innenministeriums vom 2. Juli 2020.

Dort, wo kein Kandidat bei der Landrats- oder (Ober-)Bürgermeisterwahl mehr als 50 Prozent der Stimmen sammeln kann, findet am 27. September ein zweiter Wahlgang, die sogenannte Stichwahl, statt. Eigentlich hatte die schwarz-gelbe Landesregierung diese Option abgeschafft. SPD und Grüne im Landtag hatten aber gegen die Abschaffung geklagt und Ende Dezember 2019 vom NRW-Verfassungsgerichtshof Recht bekommen.