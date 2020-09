Kommunalpolitiker - wer tut sich das überhaupt noch an?

Fehlende Bereitschaft macht Sorgen

Die fehlende Bereitschaft, sich für Kommunalpolitik zu engagieren, bereitet auch Joachim Drossert von der SPD Sorgen. Er verteilt in Jüchen bei Düsseldorf seine Flyer für die Wahl in den Stadtrat.

SPD-Politiker Joachim Drossert

Bürgermeister will er mit 65 Jahren aber nicht mehr werden. Auch keiner seiner Kollegen: " Das Bürgermeister-Amt ist mit viel Arbeit verbunden. Viele junge Menschen wollen erstmal in ihrem Beruf nach vorne kommen ."

Respektvoll um die besten Lösungen ringen

Aufgeben ist für Joachim Drossert und Kenan Yildiz allerdings keine Option. Im Gegenteil: Sie wollen auch in Zukunft im Miteinander gestalten, respektvoll um die besten Lösungen für ihre Stadt ringen.