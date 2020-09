Die Gewinner der Stichwahl in Bildern

Köln: Als klare Favoritin ist die parteilose Einzelbewerberin Henriette Reker ins Rennen gegangen und hat diesen Status auch in der Stichwahl verteidigt. Die amtierende OB , die von CDU und Grünen unterstützt wurde, ist mit 59,3 Prozent bestätigt worden. Andreas Kossiski ( SPD ), der im ersten Wahlgang bei mageren 26,8 Prozent landete, konnte nun 40,7 Prozent für sich verbuchen. In Köln entscheidet die OB-Stichwahl auch über die Mehrheitsverhältnisse im Rat. In der letzten Legislaturperiode mussten CDU und Grüne noch mit wechselnden Mehrheiten regieren. Nach der Stadtratswahl am 13. September fehlten den beiden Parteien lediglich eine Stimme zur Mehrheit. Die liefert nun Henriette Reker.