Live-Ticker: CDU holt Düsseldorf, Dortmund bleibt SPD-"Herzkammer"

19:08 Uhr: Dortmund ausgezählt - SPD gewinnt

Jetzt ist es offiziell in Dortmund. SPD-Mann Thomas Westphal liegt nach Auszählung aller Stimmen mit 51,97 Prozent vor Andreas Hollstein (CDU), der auf 48,03 Prozent kommt. Die Wahlbeteiligung: 32,6 Prozent.

19:03 Uhr: Geisel räumt Niederlage in Düsseldorf ein

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat im WDR seine Niederlage eingeräumt. Es gehe nun darum, die Gründe für die Niederlage gründlich zu analysieren, sagte Geisel. Neuer OB wird Stephan Keller (CDU), der nach Auszählung fast aller Stimmen mit 54 Prozent vor Geisel (45 Prozent) liegt.

18:58 Uhr: SPD in Gelsenkirchen siegt klar

Karin Welge (SPD) wird Nachfolgerin von Frank Baranowski (SPD) als Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen. Sie holte 59,4 Prozent der Stimmen gegen Malte Stuckmann (40,6 Prozent) von der CDU. Welge war bislang Stadtdirektorin und Kämmerin in Gelsenkirchen.

18:55 Uhr: Dortmund bleibt offenbar die SPD-Herzkammer

In Dortmund steht die SPD vor einem erneuten Wahlsieg. Der sozialdemokratische OB-Kandidat Thomas Westphal kommt derzeit auf 52 Prozent. CDU-Bewerber Andreas Hollstein liegt bei knapp 48 Prozent. Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt.

18:52 Uhr: Machtwechsel in Düsseldorf wahrscheinlich

In der Landeshauptstadt Düsseldorf sieht es momentan nach der Abwahl von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) aus. Er liegt nach rund drei Viertel der ausgezählten Stimmen bei knapp 46 Prozent. Sein CDU-Herausforderer Stephan Keller kommt auf 54 Prozent.

18:44 Uhr: Deutliche Ergebnisse in Hamm, Mönchengladbach und Krefeld

Noch gibt es in den Großstädten noch keine endgültigen Ergebnisse. In zwei Städten können aber wohl die jeweiligen SPD-Bewerber schon jubeln. In Hamm gewinnt wohl der Landtagsabgeordnete Marc Herter und löst den seit 21-Jahren amtierenden CDU-Amtsinhaber Thomas Huntsteger-Petermann ab. In Mönchengladbach kann sich Felix Heinrichs wohl schon feiern lassen. Er liegt nach drei Viertel der ausgezählten mit über 75 Prozent vorne. Auch hier wird die CDU das Rathaus verlieren. Und einen SPD-Sieg wird es wohl auch in Krefeld geben. Dort liegt Amtsinhaber Frank Meyer deutlich vorne.

18:42 Uhr: Grüne vor Sieg in Aachen

In Aachen, der Heimatstadt von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), zeichnet sich ein hoher Sieg der Grünen ab. Nach Auszählung von knapp zwei Drittel der Stimmbezirke lag die Grünen-Kandidatin Sibylle Keupen mit knapp 70 Prozent deutlich vor ihrem CDU-Konkurrenten Harald Baal, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Internetseite mitteilte.

18:39 Uhr: CDU-Kandidat liegt bei der Stimmauszählung vorn

In Mülheim an der Ruhr liegt Marc Buchholz (CDU) nach Auszählung von 94 der 148 Stimmbezirke mit 54,6 Prozent der Wählerstimmen vorn. Seine Konkurrentin, die ehemalige niedersächsische Umweltministerin Monika Griefahn (SPD), kam bei dem Zwischenergebnis auf 45,4 Prozent. Der bisherige OB Ulrich Scholten (SPD) war nicht wieder angetreten. Zuletzt hatte die CDU bis 2002 den Oberbürgermeister in Mülheim gestellt.

18:38 Uhr: Das erste Bürgermeister-Rennen ist ausgezählt

In Nieheim (Kreis Höxter) gibt es bereits ein Ergebnis. Gewinner ist Johannes Schlütz (parteilos) mit 55,9 Prozent. Sein Gegenkandidat Rainer Vidal Garcia (ebenfalls Einzelbewerber) landete bei 44,1 Prozent.

18:35 Uhr: CDU-Oberbürgermeister vorne in Oberhausen

Im Ruhrgebiet kann die CDU offenbar das bei der letzten Wahl überraschend gewonnene OB-Amt in Oberhausen verteidigen. Nach 98 von 137 Meldungen aus den Wahlkreisen liegt Oberbürgermeister Daniel Schranz bei 61 Prozent, sein SPD-Herausforderer kommt auf 38 Prozent.

18:30 Uhr: Grünen-MdB Dörner in Führung in Bonn

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katja Dörner könnte neue OB von Bonn werden. Sie kommt nach mehr als der Hälfte der ausgezählten Stimmen auf 57 Prozent. Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU) kommt auf 42 Prozent.

18:28 Uhr: Reker liegt in Köln in Front

Nach gut der Hälfte der ausgezählten Stimmen liegt Amtsinhaberin Henriette Reker (parteilos) mit 57 Prozent vor SPD-Gegenkandidat Andreas Kossiski mit 43 Prozent.

18:24 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen in Düsseldorf

In der Landeshauptstadt Düsseldorf gibt es bisher ein sehr enges Rennen zwischen OB Thomas Geisel (SPD) und CDU-Herausforderer Stephan Keller. In Hamm liegt Marc Herter nach über der Hälfte der Stimmen mit über 65 Prozent vor CDU-Amtsinhaber Thomas Hunsteger-Petermann.

18:15 Uhr: Die ersten Zwischenstände trudeln ein

Die Auszählung läuft. Erste Trends zeichnen sich ab - aber es sind nur Zwischenstände aus den ersten Wahllokalen. In Wuppertal liegt SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke bisher vor dem gemeinsamen Kandidaten von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind. In Dortmund liegt SPD-Kandidat Thomas Westphal vorn.

Einen sehr deutlichen Trend gibt es in Mönchengladbach, dort führt Felix Heinrichs von der SPD vor seinem CDU-Gegner Frank Boss nach mehr als einem Drittel der ausgezählten Stimmen mit über 75 Prozent. Auch in Aachen zeichnet sich ein Sieg der Grünen-Bewerberin Sibylle Keupen ab.

18:08 Uhr: WDR berichtet ausführlich

Noch läuft "Tiere suchen ein Zuhause". Aber das WDR Fernsehen wird die Stichwahlen in der Aktuellen Stunde und in zwei Sondersendungen intensiv begleiten. Von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr und nach der Tagesschau von 20:15 Uhr bis 21:00 Uhr moderieren Siham El-Maimouni und Henrik Hübschen die Sendung "Wahl 2020 – Entscheidung in NRW". Die Stichwahlergebnisse und die Reaktionen aus den Rat- und Kreishäusern des Landes stehen im Mittelpunkt der Sondersendung. Darin berichtet auch die WDR Lokalzeit über die Ergebnisse der jeweiligen Region.

Auch im Radio auf WDR 2 werden die Hörer*innen mit Wahlergebnissen und Reaktionen versorgt – im Rahmen von WDR aktuell jeweils zur vollen Stunde und zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr zusätzlich jeweils zur halben Stunde in regionalen Fenstern der WDR Landesstudios.

18:00 Uhr: Jetzt beginnt die Auszählung

Mit der Schließung der Wahllokale beginnt nun in den Kommunen die Auszählung der Stimmen. Prognosen und Hochrechnungen gibt es heute nicht. Wir warten auf die ersten Zwischenergebnisse.

17:33 Uhr: Wahlbeteiligung in Köln und Dortmund

In Köln lag die Wahlbeteiligung um 17.00 Uhr bei 31,4 Prozent. Bei der OB-Wahl 2015 - eine Stichwahl gab es damals nicht - habe der Wert um die gleiche Uhrzeit bei 35,7 Prozent gelegen, bei der Wahl vor zwei Wochen zur gleichen Zeit sogar bei 50,6 Prozent, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte.

Dortmund meldete am Sonntag mit Stand 17.00 Uhr eine Wahlbeteiligung von 19,4 Prozent - 2,3 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014 um diese Uhrzeit.

17:30 Uhr: Es geht um die Macht in den Rathäusern

Ganz besonders wird auf die 15 Großstädte geblickt, wo Stichwahlen stattfinden. In Düsseldorf tritt der CDU-Kandidat Stephan Keller gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) an. Im ersten Wahlgang lag Keller vorn. In Köln will Henriette Reker (parteilos) Oberbürgermeisterin bleiben. Ihr Gegenkandidat: Andreas Kossiski (SPD).