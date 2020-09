Die Sozialdemokraten stellen nach Angaben der SGK NRW somit nun 13 Oberbürgermeister, sechs Landräte und 82 Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen.

CDU mit leichtem Rückgang

Im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2014/15 hat die CDU 276 Mandate in Kommunalparlamenten verloren - und kommt jetzt landesweit auf gut 6600 Sitze. Nach Angaben der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) und der Landes-CDU stellt die Partei aber wie nach den letzten Wahlen 187 Bürgermeister und acht Oberbürgermeister. Die Zahl der CDU-Landräte sei von 22 auf 24 gestiegen.

Grüne vermelden starken Zuwachs

Großer Gewinner sind die Grünen: Laut Landespartei konnten sie den Anzahl der Sitze in Stadträten und Kreistagen von rund 2000 auf etwa 3500 steigern. Erstmals gewann die Partei drei Oberbürgermeister-Wahlen - in Aachen, Bonn und Wuppertal. In kleineren Städten und Gemeinden gebe es nun zehn (plus neun) grüne Bürgermeister.