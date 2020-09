Fünf Lehren aus den Stichwahlen in NRW

Die "kleinen" Parteien spielen (fast) keine Rolle

Linke und AfD spielen bei der Vergabe von Bürgermeister-Posten in NRW keine Rolle. Immerhin drei FDP-Politiker hatten es in die Stichwahl geschafft. Einzig in Kaarst im Rhein-Kreis Neuss gab es einen Sieg für die Liberalen: Dort gewann Ursula Baum gegen einen CDU-Kandidaten. Damit schafft es die kleinere Partei der schwarz-gelben Landesregierung immerhin, vier Posten für Verwaltungsspitzen zu erobern. In Hallenberg, Steinfurt und Stemwede hatten FDP-Bewerber schon im ersten Wahlgang gesiegt.

Die Stichwahl und die Wahlbeteiligung

Seit Jahren wird in NRW politisch und juristisch über Sinn und Unsinn von Stichwahlen gestritten. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung nach Analysen von infratest dimap zusammengenommen auf Kreisebene (Großstädte und Kreise) bei 36 Prozent verglichen mit 51,3 Prozent beim ersten Wahlgang in diesen Kommunen. Es gebe "kein ganz striktes Gesetz", aber es sehe tendenziell so aus, dass dort, wo der erste Wahlgang schon sehr eindeutig war (Gewinner fast an der 50 Prozent oder großer Abstand zum Zweitplatzierten) die Wahlbeteiligung eher stärker gesunken ist, so Stefan Merz von infratest dimap. In solchen Kommunen habe der Gewinner dann eher Stimmen verloren, als dort wo es ein spannendes Rennen zu erwarten war. Es gebe jedoch mehr Stichwahl-Sieger, die im zweiten Wahlgang mehr Stimmen geholt haben als die Gewinner des ersten Wahlgangs.