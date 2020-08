Kommunalpolitik ist weiterhin eine Männerdomäne

Und 2020? Unter den 1.510 Kandidat*innen, die Oberbürgermeister*in, Bürgermeister*in oder Landrat/Landrätin werden wollen, sind nach Erkenntnissen des WDR-Kandidatenchecks nur 286 Frauen. Das sind gerade einmal 18,9 Prozent!

Die Selbstüberschätzung der Männer

Woran liegt es, dass so wenige Frauen in der Kommunalpolitik aktiv sind, es so wenige bis in Spitzenämter schaffen? Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall sagt, Frauen seien auch in den Parteien unterrepräsentiert, wo ihr Anteil teilweise unter 30 Prozent liege. Hinzu komme, dass "Frauen sich selbst als politisch uninteressiert einschätzen, obwohl sie es gar nicht sind." Während "Männer sich überschätzen, sowohl was ihr Interesse als auch ihre Kompetenzen angeht." Frauen seien realistischer oder bescheidener und zögerten darum, politisch tätig zu werden. Ein weiterer Punkt sei die Vereinbarkeit von Familie und Amt.

Auch Jennifer Meuren wird immer wieder darauf angesprochen, "obwohl ich noch gar keine Kinder habe". Als hingegen im letzten Wahlkampf in Schleiden (Kreis Euskirchen) ein ähnlich junger Kandidat angetreten war, der wenige Monate später Vater wurde, sei das kein Thema gewesen, hat Meuren beobachtet.

Old-Boys-Netzwerke und Zoom-Konferenzen

Burg Blankenheim thront über der Stadt

Kommunalpolitik ist nach wie vor eine Männerdomäne, stellt der Politikwissenschaftler Marschall fest. Es seien "Old-Boys-Netzwerke" aktiv, die auf Frauen abschreckend wirkten. Und diese Seilschaften werden gerne, so berichten es viele Kommunalpolitikerinnen, in Bierrunden nach Rats- und Parteisitzungen fester gezurrt.



Jennifer Meuren hingegen setzt auf ein ganz anderes Netzwerk. Sie hat frühzeitig Kontakt zu jungen Kandidatinnen und Bürgermeisterinnen aus ähnlich großen Orten im ländlichen Raum aufgenommen. Mit ihnen tauscht sie sich regelmäßig über den Wahlkampf und die Erfahrungen per Zoom-Konferenzen aus. Das bringt "Unterstützung und Motivation", freut sich die Kandidatin.

Meuren wäre die erste Frau im Blankenheimer Spitzenamt