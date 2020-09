Was Sie über die Stichwahl am 27.9. wissen müssen

Wo finden Stichwahlen statt?

In 15 kreisfreien Städten gibt es Zweikämpfe um die Oberbürgermeister-Posten, in elf Kreisen um die Landratsämter. Zudem geht es in 102 kreisangehörigen Städten und Gemeinden um das Amt des Bürgermeister oder der Bürgermeisterin. Eine Übersicht aller Stichwahl-Städte finden Sie hier.

In allen anderen Kommunen war die Entscheidung bereits am 13. September gefallen, da dort ein Kandidat oder eine Kandidatin die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit holte. Bei den Stichwahlen gewinnt, wer von beiden am Ende die meisten Stimmen bekommt.

Wie läuft der Wahlsonntag ab?

Wie üblich öffnen die Wahllokale um 8 Uhr. Bei der Stichwahl stehen auf dem jeweiligen Wahlzettel nur zwei Kandidaten - nämlich die beiden Bewerber aus der ersten Wahlrunde mit den meisten Stimmen. Es gelten wieder die besonderen Corona-Hygieneregeln.

Was ist bei der Briefwahl zu beachten?

Wer bereits am 13. September per Briefwahl bei der Kommunalwahl abgestimmt hat, sollte in den meisten Kommunen für die Stichwahl automatisch die Briefwahlunterlagen zugesandt bekommen. Briefwahlunterlagen können bis 18.00 Uhr am Freitag (25. September) vor dem Wahltag und in besonderen Fällen auch noch am Wahltag bei der zuständigen Gemeindebehörde bis 15 Uhr beantragt werden.