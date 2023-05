Wohl wenige Bürgermeister in NRW mit Migrationshintergrund

"Parteien sind noch nicht so migrantisch aufgestellt"

In den etablierten Parteien würden zwar zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt - ausreichend sei dies aber noch nicht. "Die Parteien sind derzeit noch sehr weiß gelesen, sie sind noch nicht so migrantisch und vielfältig aufgestellt. Was dazu führt, dass auch in den Nominierungen, in den Listenplatzwahlen, migrantische Menschen noch nicht so sehr entscheidende Rollen bekommen."

Politikwissenschaftler Andreas Wüst von der Hochschule München sieht bei den Parteien bereits eine Sensibilität dafür, Politiker mit Migrationshintergrund zu fördern. Zudem betont er: "Man sollte nicht den Fehler machen zu meinen, dass ein Spiegelbild der Gesellschaft sich in den Parlamenten quasi wiederfinden muss." Das gleiche gelte für lokale Spitzenpositionen. Es sei beispielsweise zu beachten, dass es in einigen Gruppen mit Migrationshintergrund mehr Minderjährige gebe als bei Menschen ohne Migrationshintergrund – und damit mehr Personen, die schlicht zu jung sind, um bei NRW-Kommunalwahlen anzutreten.

Mehrheit für mehr Diversität unter den Lokal-Oberhäuptern