FAQ Corona: Alles, was Sie über das Virus wissen sollten

Am ehesten über die sogenannte Tröpfcheninfektion, also vor allem durch Niesen und Husten. Der Virus ließ sich aber außer in Abstrichen von Nase und Rachen auch in Lungensekret, Blut, Speichel, Urin und Stuhl nachweisen. Laut WHO ist noch unklar, wie lange das Virus auf Oberflächen überleben kann. Man geht von wenigen Stunden bis mehreren Tagen aus.