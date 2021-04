Lolli-Tests - Wie funktionieren solche Pool-Tests in der Kita?

In mehreren NRW -Kommunen haben Kitas die Möglichkeit, sogenannte Lolli-Tests durchzuführen, um auf das Coronavirus zu testen. Das läuft in der Regel so ab: Eine Gruppe von Kindern lutscht genau wie die Gruppen-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter morgens in der Kita für etwa 30 Sekunden an einem Tupfer - so wie an einem Lolli.

Danach stecken alle ihre Tupfer in dasselbe Pool-Röhrchen. Dabei werden die Proben also vermischt. Dieses Röhrchen geht dann ins Labor.