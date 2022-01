Ihre Fragen zu Corona: Wie lange werden wir noch Masken tragen müssen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Infektionsrisiko mit Maske bei Omikron geringer

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Bagheris Team eine Erweiterung dieser Studie. Es verglich, wie sehr sich das Infektionsrisiko mit Maske zwischen der Omikron- und Delta-Variante unterscheidet. Auch diesmal simulierte man ein 20-minütiges Treffen zwischen einem Infizierten und einenm Nicht-Infizierten ohne Abstand. Beide trugen FFP2-Masken. Das Ergebnis: Bei Omikron sei das Infektionsrisiko sogar geringer, so Bagheri bei Twitter.

Das habe damit zu tun, dass es nach einer Omikron-Infektion eher in den oberen Atemwegen Viren gebe als in den unteren, so Bagheri. Die oben produzierten Partikel seien größer und könnten so besser von der Maske abgefangen werden.

Masken sollten dicht abschließen

Wichtig ist also nicht nur, dass alle eine Maske tragen, sondern auch, dass sie möglicht gut sitzt. Das bedeutet: Der Nasenbügel muss gut an die Nase angepasst sein, und die Maske sollte an den Seiten möglichst dicht abschließen. Vollbärte können da hinderlich sein.

Nach einem Tag sollte man die Maske für ein paar Tage an der Luft trocknen lassen. Dann kann man sie in der Regel auch noch ein paar weitere Male verwenden. Das zeigen Untersuchungen der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der Münster School of Health.