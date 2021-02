Corona: Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr durch Aerosole im Freien?

Auf der einen Seite gibt es die große Hoffnung, dass sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken, wenn das Wetter besser wird. Auf der anderen Seite gibt es dann die Bilder vom Wochenende: Menschenmassen am Rheinufer und anderen beliebten Ausflugszielen in NRW - nicht immer mit Maske und auch nicht immer mit Abstand.

Wie wahrscheinlich ist es, sich draußen an der frischen Luft mit Corona anzustecken?

Die meisten Experten sind sich darin einig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich im Freien anzustecken. Gerhard Scheuch forscht seit langem auf dem Gebiet der Aerosole. In der ARD-Sendung "livenachneun" sagte Scheuch am Montag, draußen sei die Gefahr " überhaupt nicht gegeben ". " Wenn man draußen ist und sich an der frischen Luft bewegt, dann ist die Gefahr bei Null ", sagte Scheuch.

Auch im Freien besteht eine Gefahr, wenn man sich längere Zeit gegenübersteht und unterhält.

Ein Risiko bestehe, wenn man sich für längere Zeit gegenüberstehe und unterhalte. Darauf weist auch Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, im Gespräch mit dem WDR hin. Wenn man sich längere Zeit gegenüberstehe, womöglich noch in einer Gruppe, dann gebe es mehr Partikel in der Luft und die Situation werde kritischer. Die Aerosol-Partikel, die möglicherweise Viren enthalten, würden sich aber vor allem in Innenräumen anreichern. " Im Außenbereich werden diese abtransportiert und dann passiert sowas nicht ", so Asbach.

Ist die Ansteckungsgefahr beim Sport im Freien größer? Weil man heftiger atmet?

" Wenn ich rausgehe, also spazieren gehe oder Fahrrad fahre, also in Bewegung bin, dann muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich mich anstecke, das Risiko ist extrem gering ", sagt der Aerosol-Forscher Asbach.

Im vergangenen Jahr sorgte ein niederländische Studie für Aufmersamkeit, die bei Radfahrern zum Beispiel Abstände von bis zu 20 Metern nannte, damit niemand in die Aerosol-Partikelwolke des anderen gerät. Allerdings zeigte die Studie nicht, wieviele Coronaviren noch in dieser Wolke waren. Diese trocknen nämlich an der Luft schnell aus und werden durch den Wind auch schnell verdünnt.

Trotzdem sollten zum Beispiel Jogger ohne Maske auf den Abstand achten, da sie tatsächlich heftiger atmen und die Konzentration von Viren-Partikeln größer sein kann.

Welchen Unterschied macht es, wenn es draußen kalt oder warm ist?

Bei Kälte steigen die Aerosole mit der Atemluft eher nach oben.

Es gibt laut Christof Asbach zwar Unterschiede, wie sich Aerosole bei Wärme und Kälte verhalten, und zwar, dass die Partikel mit der Atemluft bei Kälte eher nach oben steigen, als wenn es warm ist - aber das spiele für die Infektion keine Rolle. Entscheidend sei, dass die Menschen im Sommer mehr rausgingen und deshalb Aerosole weniger Chancen hätten. Sein Kollege Gerhard Scheuch wies zudem auf die Wirkung von vermehrter UV -Strahlung durch mehr Sonnenschein hin, wodurch die Viren abgetötet würden.

Asbach wies darauf hin, dass es in einigen Ländern, in denen es zurzeit warm sei, steigende Corona-Zahlen gebe. Das sei jedoch darauf zurückzuführen, dass es dort zu heiß sei, um sich länger im Freien aufzuhalten. Die Leute gingen also in von Klimaanlagen gekühlte Räume und würden sich dort infizieren.

Ist es sinnvoll, draußen eine Maske zu tragen?

Ja - zumindest solange man nicht sicherstellen kann, dass man Abstände zu anderen einhalten kann. Denn wie die Forscher übereinstimmend feststellen, besteht im Freien eigentlich nur ein Risiko, wenn man durch zu wenig Abstand die Aerosolwolke des anderen einatmet.

Vor allem wenn man in Gruppen zusammenstehe und sich unterhalte, sollte man auch draußen eine Maske tragen, rät Christof Asbach.