FAQ Corona zu Kitas und Schulen: Kinder sollen wenigstens tageweise in Kitas

Für Schüler, die vor den Abschlussprüfungen der Klassen 10 stehen, hat die Schule am 23. April wieder begonnen. Es wird in diesem Jahr keine zentralen Prüfungen für sie geben. Jede Schule kann eigene Prüfungsinhalte erstellen, so NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ).

Die zentralen Prüfungen in Klasse 10 an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen sowie an bestehenden G9-Gymnasien, Weiterbildungskollegs und in den Schulversuchen Primus- und Gemeinschaftsschule beginnen wie die Abiprüfungen am 12. Mai. Weil es aber keine landesweite Prüfungen gibt, können die Prüfungen auch an den folgenden Tagen stattfinden.

Stand: 26.04.2020