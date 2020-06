FAQ Corona und Tracing App: Drei Millionen in NRW können Warn-App nicht nutzen

Die Bundesregierung hat beschlossen: Bei der deutschen Corona-Warn- App sollen Nutzerdaten nur auf den Handys selbst gespeichert werden. Zuvor war diskutiert worden, Daten auch zentral zu speichern. Datenschützer hatten das kritisiert.

Nach dem aktuellen Plan wird die App eine Art Tagebuch dafür, wann andere Handys für eine bestimmte Zeit in der Nähe waren. Dafür tauschen die Handys Zahlencodes aus, die aber keinen direkten Rückschluss auf Personen zulassen. Personenbezogene Daten, Geo-Daten und Ortsinformationen werden nicht übermittelt.

Ist jemand infiziert und bestätigt das in der App , schickt diese Codes an einen Server. Sie liegen dort zwar zentral, aber als anonymisierte Listen. Alle anderen Handys, auf denen die App installiert ist, können diese Listen dann runterladen. Sie können so abgleichen, ob ihr Nutzer länger Kontakt hatte und so betroffen sein könnte. Dieser Abgleich passiert lokal, also dezentral, auf dem jeweiligen Handy.

Stand: 10.06.2020