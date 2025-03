Nun aber ist die Bedrohung durch einen äußeren Feind wieder real. Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich grundlegend geändert.

"Wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das kling hart." Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im Herbst 2023

Um die Truppengröße zu erweitern, wird also nun über eine Reaktivierung der Wehrpflicht diskutiert. Und die könnte in Friedenszeiten sogar mit einfacher Mehrheit im Parlament wieder in Kraft gesetzt werden. Die politischen Hürden sind also nicht hoch. Allerdings wehrt sich die SPD noch in den Koalitionsverhandlungen, sie will lieber bei der Freiwilligkeit bleiben, während die CDU gerne die Wehrpflicht zurück hätte.

Es fehlen aber die Strukturen für eine Wehrpflicht, so die Wehrbeauftragte Högl. Kasernen und Liegenschaften wurden damals verkauft. Die Wehrersatzämter, in denen die Musterungen der jungen Männer damals durchgeführt wurden, wurden abgeschafft. Zudem gebe es "nicht genügend Stuben, nicht genügend Ausrüstung, nicht genügend Ausbilderinnen und Ausbilder" . Es müssten also erst die notwendigen Strukturen wieder aufgebaut werden. Das würde die Bundeswehr aber überfordern, sagte Högl.

Im Jahr 1955, dem Gründungsjahr der Bundeswehr, wurde Frauen der Dienst an der Waffe per Gesetz verboten. 1975 wurden Frauen im Rahmen der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit für den Sanitätsdienst zugelassen, 1991 durften sie dann alle Laufbahnen im Sanitäts- und Militärmusikdienst besetzen.