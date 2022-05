Video: Wüst gegen Kutschaty - Der Weg zur Macht

In den letzten Wochen des Wahlkampfes liefern sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Noch liegt Hendrik Wüst (CDU) in Umfragen vorn, doch Thomas Kutschaty (SPD) holt auf. Was treibt die beiden Politiker an? Wo kommen sie her und welche Werte sind ihnen wichtig? Reporterin Rebecca Kirkland hat die beiden begleitet und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Politiker-Alltags kurz vor der Landtagswahl. | video