Warum viele Menschen nicht zur Wahl gehen

„Es gibt nicht den einen Nichtwähler“ , sagt Marcel Solar von der Landeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf. „Es gibt ja auch die These, dass es Leute sind, die durchaus zufrieden mit der Politik sind.“ Entscheidend findet Solar die Frage, wie man diese Leute, die nicht wählen wollen, erreichen kann.

Zwei Drittel waren schon ein Erfolg

Bei der letzten Landtagswahl 2017 war dies der Politik besser gelungen als noch fünf Jahre zuvor. Zumindest bei den „Zufriedenen“ . Die Wahlbeteiligung lag bei 65,2 Prozent. Das waren 5,6 Prozentpunkte mehr als 2012. Damit war die Wahlbeteiligung so hoch wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.

In einer Analyse nahm die Bertelsmann-Stiftung das soziale Profil der Wähler, die 2017 wieder zur Urne gegangen waren, genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: Je wirtschaftlich schwächer und sozial prekärer sich der Stimmbezirk darstellte, desto geringer fiel der Anstieg der Wahlbeteiligung aus. In Stimmbezirken, in denen die Mittel- und Oberschicht lebt, war nicht nur die Wahlbeteiligung deutlich höher, sie war im Vergleich auch stärker gestiegen. In sozial besser gestellten Stadtteilen wurden Nichtwähler eher wieder zu Wählern.