Die Linke vor der Landtagswahl: Wahlkampf einer Krisenpartei

Jules El-Khatib, Vorsitzender der Linken in Nordrhein-Westfalen

Was in Hessen passiert ist, müsse aufgeklärt werden, sagt NRW-Landeschef Jules El-Khatib. "In NRW sind mir in den vergangenen Jahren keine vergleichbaren Fälle von sexueller Belästigung bekannt" , im Landesvorstand werde zeitnah ein "Handlungskonzept gegen Sexismus" beraten. Die Ausgangslage kurz vor der Landtagswahl sei angesichts der aktuellen Debatten "zugegebenermaßen schwierig" . Der Essener Soziologe El-Khatib steht auf Platz 2 der Landesliste hinter Spitzenkandidatin Carolin Butterwegge (Köln).

Im NRW-Wahlkampf setzt die Linke auf Themen wie "Preiserhöhungen und Energiepreise, die besonders arme Menschen treffen" . Auch die "fatale Bildungspolitik" der schwarz-gelben Landesregierung spreche man an. Butterwegge sagte am Rande eines Wahlkampftermins in Herne, sie bedauere den Rücktritt Henning-Wellsow sehr. Das sei jetzt "vielleicht kein Rückenwind" , aber man führe ja Wahlkampf in NRW mit Landesthemen. Auch sie sagte, im Landesverband NRW habe es keine sexuellen Übergriffe gegeben.

Beobachter: Offener Streit wegen Ukraine-Krieg

Sebastian Weiermann ist NRW-Korrespondent der linken Zeitung "nd" - früher " Neues Deutschland" - und ein ausgewiesener Kenner des Landesverbands: "Die NRW-Linke ist nach der Schlappe bei der Bundestagswahl eigentlich auf einem Weg der Konsolidierung. Die treuesten Unterstützer des Lagers um Sahra Wagenknecht waren durch bundespolitische Aufgaben nicht mehr an der Landespartei interessiert" , sagt der Journalist. Auch die Wahl der Liste für die Landtagswahl habe gezeigt, "dass die Partei sich auf dem Weg befand ein progressives Profil zu entwickeln" .

Dieser Prozess sei aber durch den Ukraine-Krieg beendet worden. Parteiprominenz aus Nordrhein-Westfalen sei durch fragwürdige Positionen aufgefallen. An der Basis werde offen über Standpunkte zum Krieg gestritten. "Die Debatte um sexualisierte Gewalt spitzt die Probleme der Partei zu, spielt in NRW bislang aber eine untergeordnete Rolle" , sagt Weiermann.