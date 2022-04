CDU startet in ihren Landtagswahlkampf

Die NRW-CDU eröffnet am Samstag offiziell ihren Wahlkampf für die Landtagswahl - so spät wie keine andere der größeren Parteien. Für den Auftakt hat die Wahlkampf-Regie sich eine Mehrzweckhalle in einem Gewerbegebiet im Süden Düsseldorfs ausgesucht.

Auftreten soll dort am Mittag auch der Chef der CDU Deutschland, Friedrich Merz. Es ist das erste Mal, dass Merz sich aktiv in den Wahlkampf in seinem Heimatbundesland NRW einbringt. Nach der verlorenen Wahl im Saarland war ihm vorgeworfen worden, sich zu wenig für die CDU dort engagiert zu haben.

Wüst führt CDU zum ersten Mal in eine Wahl

Auch drei der wichtigsten Ministerinnen und Minister der NRW-Landesregierung werden in Düsseldorf auftreten: Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Innenminister Herbert Reul.

Zum Abschluss ist die Rede des Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten Hendrik Wüst geplant. Für Wüst ist es die erste Landtagswahl als Nummer Eins der Partei. Er hatte im Oktober das Amt des Regierungschefs und den Landesparteivorsitz von Armin Laschet übernommen.

Umfragen sehen Kopf-an-Kopf-Rennen

In Umfragen liegt die CDU Kopf an Kopf mit der SPD. Für eine erneute Mehrheit im Landtag mit der FDP würde es nach jetzigem Stand nicht reichen. Die Wahl ist am 15. Mai.