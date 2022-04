Was Sie über die Briefwahl wissen müssen

Rund 13 Millionen Menschen sind in NRW bei der kommenden Landtagswahl wahlberechtigt. Viele von ihnen werden jedoch ihre Stimme nicht am 15. Mai im Wahllokal abgeben, sondern schon vorher ihre Kreuzchen machen. Der Anteil der Briefwähler ist in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Bei der letzten Bundestagswahl im September 2021 gaben fast 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme auf dem Postweg ab.

Wer kann Briefwahl beantragen?

Wahlbenachrichtigung kommt per Post

Egal, ob jemand im Wahllokal oder schon vorher am Küchentisch wählt: Alle Wahlberechtigte in NRW erhalten erst einmal vor der Wahl per Post von ihrer Stadt oder Gemeinde eine Wahlbenachrichtigung - und haben damit auch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Früher musste die Briefwahl noch extra begründet werden. Das ist heute nicht mehr der Fall.

Was wird für die Briefwahl benötigt?

Für die Briefwahl benötigt man neben einem Stimmzettel zwingend einen Wahlschein. Dieser kann bei vielen Gemeinden schriftlich beantragt oder auch persönlich abgeholt werden. Vorteil dabei: Wer sich deswegen extra auf den Weg ins Rathaus macht, kann die Unterlagen dort direkt ausfüllen und gleich wieder abgeben.

Bequemer geht es aber mit der Wahlbenachrichtigung, die bis spätestens 24. April an alle Wahlberechtigten in NRW verschickt wird. Diese enthält einen Vordruck, mit dem man einen Wahlschein mitsamt allen erforderlichen Unterlagen anfordern kann.

Briefwahl rechtzeitig beantragen

Briefwahl-Anträge sollten möglichst so frühzeitig gestellt werden, dass die ausgefüllten Unterlagen spätestens drei Werktage vor der Wahl wieder zurückgeschickt werden können. Anträge können aber auch noch bis zum 13. Mai um 18 Uhr gestellt werden, im Einzelfall geht das sogar noch am Wahltag bis 15 Uhr. Aber dann wird es natürlich knapp, denn die Unterlagen müssen am Wahltag bis 18 Uhr an der auf dem Rücksende-Umschlag angegebenen Stelle vorliegen.

Was muss beim Ausfüllen der Unterlagen beachtet werden?

Stimmzettel wie im Wahllokal

Die Briefwahl-Unterlagen bestehen aus einem Wahlschein mit einer "Versicherung an Eides statt" , einem roten und einem blauen Umschlag und natürlich dem wichtigsten Papier: dem Stimmzettel. Dieser muss genauso ausgefüllt werden wie im Wahllokal, also mit einem Kreuz für Erst- und/oder einem Kreuz für die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man eine Direktkandidatin oder einen Kandidaten, mit der Zweitstimme wählt man eine Partei. Wahlberechtigte haben also zwei Stimmen, können sich aber auf die Abgabe nur einer Stimme beschränken. Auch dann bleibt der Stimmzettel noch gültig. Anschließend wird der Stimmzettel in den blauen Umschlag gesteckt und dieser zugeklebt! Jeder blaue Umschlag darf nur einen Stimmzettel enthalten.

Auf dem Wahlschein muss die "Versicherung an Eides statt" mit Unterschrift und Datum versehen werden. Damit bestätigt man, den Stimmzettel persönlich ausgefüllt zu haben. Dieser Wahlschein kommt zusammen mit dem blauen Umschlag in den roten Umschlag. Auch der rote Umschlag wird zugeklebt. Und auch hier darf der Umschlag nur den blauen Umschlag und den unterschriebenen Wahlschein enthalten.

Innerhalb Deutschlands wirft man den roten Umschlag dann portofrei in den nächsten Briefkasten. Wer im Ausland wählt, muss den Brief ausreichend frankieren.