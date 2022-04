AfD-Spitzenkandidat: Der laute Leisetreter Wagner

Gerade weil solche Äußerungen in der CDU seit längerem nicht mehr auf Gegenliebe stoßen, hatte Wagner bereits früh die CDU verlassen. 1996 war das, weit vor Angela Merkel, in einer Zeit, in der die CDU noch deutlich konservativer aufgestellt war. Sein Weg führte schon damals weiter nach Rechts. Durch Verbindungen nach Hamburg wurde Wagner Mitglied der rechtspopulistischen Schill-Partei, die in der Hansestadt teilweise im Senat saß. 2013 ging er, hauptsächlich wegen der Europolitik, zur AfD.

Druck durch schlechte Wahlergebnisse?

In der Partei gehört Wagner nicht zu den Lautschreiern. Zwar sagt er, " programatisch sind wir uns in der AfD weitgehend einig ." Aber er gibt auch zu, dass die " Ostverbände sicher etwas anders auftreten " als seine NRW-Partei. Heißt: Nicht immer ist Wagner auf Linie seiner Partei. Nicht nur bei den Fragen zur Regierungsbeteiligung. Auch bei der Corona-Politik gab es interne Kritik an ihm. Er ließ sich früh impfen. In der AfD - wo nicht wenige impfskeptisch sind - gab es daran Kritik. Außerhalb der Partei stand der - inzwischen entkräftete - Vorwurf des Impfvordränglers im Raum.

Hinzu kommen schlechte Wahlergebnisse der AfD im Westen, die fernab von denen im Osten und des Bundesdurchschnitts sind. Auch dieses Mal wird es in NRW kein zweistelliges Ergebnis geben. Für die Wirkung innerhalb der Partei ein Problem. Zwar kann Markus Wagner auch deutliche Töne anschlagen, aber trotzdem ist er vielen in der Partei am Ende dann doch zu angepasst. Das hört man immer wieder, wenn auch hinter vorgehaltener Hand.

Eine deutliche Sprache in diese Richtung spricht seine Nominierung zum Spitzenkandidaten: Nur etwas über die Hälfte der Delegierten entschieden sich für Wagner, der allerdings auch einen Gegenkandidaten hatte. Es bleibt also abzuwarten, wie viel Stärke er aus einem erneuten Wiedereinzug in den Landtags ziehen kann. Denn der ist zumindest wahrscheinlich.