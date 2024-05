Luxus-Schleuser: Spenden auch an Innenminister Reul

Innenminister Reul: " Kein außergewöhnlicher Vorgang"

Reul bestätigte am Mittwoch dem WDR gegenüber noch einmal, die Spenden an seinen Rheinisch-Bergischen Kreis erhalten zu haben " von demjenigen, der jetzt beschuldigt wird in einem Strafverfahren" . Sie hätten den Vermerk getragen, " dass das Spenden sind, die meine Arbeit unterstützen sollen". Da es die Zeit des Landtagswahlkampfs war, sei das Geld für den Wahlkampf gedacht gewesen, fügte Reul hinzu. Die Höhe der Spenden seien "kein außergewöhnlicher Vorgang " in Wahlkampfzeiten.

"Er sei in der Lage, mir zu helfen"

Innenminister Reul: "Der Mann schien untadelig"

Er habe sich damals nach dem Spender erkundigt, sagte Reul. Die Auskünfte seien "sehr eindeutig" gewesen: " Erstens in der CDU, zweitens in der CDU engagiert, sehr bekannt mit vielen in der CDU, im katholischen Bereich tätig gewesen."

Brockhaus' Beraterfirma habe er schon seit langem gekannt, sagte Reul. Die Erkenntnisse seien für ihn " ein klares Zeichen " gewesen: Der Mann sei untadelig, habe einen religiösen Hintergrund und werde " keinerlei Probleme bereiten" .