"Männer gegen Rechts" für ein neues Männlichkeitsbild

Gewaltfrei für Demokratie und gegen alte Männlichkeitsbilder

Eine Entwicklung, der sich nun das Programm "Männer gegen Rechts" entgegenstellen will. Die Initiative wurde vom Bundesforum Männer, dem katholischen Fachverband der sozialen Arbeit SKM sowie der sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft für Jungen- und Männerarbeit ins Leben gerufen und stellte am Donnerstag ihre Ziele vor.

Man sei die erste Männerbewegung, die sich gegen Rechtsextremismus einsetze, sagte Klaus Schwerma vom Bundesforum Männer dem WDR. Mit dem Programm will man mit alten Männlichkeitsbildern wie körperlicher Stärke und Überlegenheit brechen. Außerdem soll der gewaltfreie Einsatz von Männern für die Demokratie gefördert werden. Die Initiative sieht sich als offenes Bündnis, dem sich interessierte Verbände, Vereine und Organisationen anschließen können, aber auch Privatpersonen. Dabei will man sich nicht auf Sachsen und Thüringen beschränken, sondern in ganz Deutschland um Unterstützung werben und sichtbar werden.

Wenn Maximilian Krah davon spricht, dass echte Männer rechts sind und wenn Höcke von einer verlorenen Männlichkeit fabuliert (...), sind das klare Worte, zu denen wir sagen: So geht das nicht! Klaus Schwerma, Bundesforum Männer

"Angst vor einem Privilegienverlust"

AfD nutzt Unsicherheit aus

Aber warum sind es eher Männer als Frauen, die rechts wählen? Lorenz Blumenthaler von der Amadeu-Antonio-Stiftung sieht eine wachsende Verunsicherung gerade bei jungen Männern. Diese hätten "Angst vor einem Privilegienverlust ", der ihnen durch progressivere Parteien drohe. " Die AfD gibt diesen Männern das Gefühl, ihnen diese Unsicherheiten nehmen zu können ", sagte Blumenthaler dem WDR.

Wissenschaftler beobachten im Bildungs- und Berufswesen schon länger eine Verschiebung zwischen den Geschlechtern: Mädchen machen inzwischen öfter Abitur als Jungen, es gibt mehr weibliche als männliche Studierende. Die Folge: Frauen machen beruflich Karriere und sind unabhängiger als früher - auch finanziell.

Unzufriedenheit von jungen Männern wird abgegriffen