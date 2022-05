Wahlarena Nachlese: Lächeln und sticheln

Die Atmosphäre

Gerade zu Beginn gaben sich Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ), SPD -Oppositionsführer Thomas Kutschaty, Familien- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp ( FDP ), Grünen-Landeschefin Mona Neubaur (Grüne) und AfD -Fraktionschef Markus Wagner ziemlich höflich-zurückhaltend. Niemand unterbrach die Konkurrenz, jeder machte seine Punkte. Erst im Laufe des Abends wurde es hitziger.

Von der vermeintlichen "Schlammschlacht" zwischen CDU und SPD der letzten Tage war beiderseits wenig bis gar nichts zu spüren. Im Landtag geht es meist ruppiger zu.

Hendrik Wüst

Der Ministerpräsident, erst seit Oktober 2021 Nachfolger von Armin Laschet, lächelte in weiten Teilen der Sendung. "Ich bin ganz aufgeräumt und fröhlich" , ließ er wissen. Inhaltliche Kritik, die vor allem von Neubaur am Ex-Verkehrsminister in puncto Brücken- und Straßensanierung vorbrachte, versuchte er lächelnd abzuwehren. Nur kurz wirkte er verärgert und verteidigte seine Bilanz als Minister.

Thomas Kutschaty (SPD) neben Mona Neubaur (Grüne) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)