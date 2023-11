Kommentar: Warum CDU und Grüne in NRW von der Ampel profitieren

Krisenstimmung muss die jüngste Wählerbefragung dagegen bei FDP und SPD auslösen. Das schlechte Erscheinungsbild der rot-grün-gelben Koalition in Berlin schlägt brutal durch bis nach NRW .

Für die Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr ist das besonders bitter. Sie haben viele Jahre von der Hoffnung gelebt, dass für sie alles besser werde, wenn die GroKo in Berlin endlich weg ist. Jetzt müssen sie feststellen: Auch ein SPD -Kanzler in Berlin bringt ihnen keinen verwertbaren Schub. Im Gegenteil: In der wichtigsten Debatte dieser Tage haben andere die Meinungsführerschaft übernommen.