Ausgesetzt: Carolin Butterwegge bei kritischen Ukrainern

Das Gespräch bleibt beim Krieg. " Da ist einer, der will die Ukraine von der Erdfläche auslöschen ", klagt Kostiuk Busch. " Die Lieferungen schwerer Waffen ist für mich keine Lösung, Frieden zu schaffen, " beharrt Butterwegge. " Wenn Putin aufhört, ist der Krieg zu Ende, wenn die Ukraine aufhört, ist die Ukraine zu Ende ", entgegnet Kostiuk Busch und trifft damit einen Nerv.

Sozialarbeiterin Butterwegge: "Ich bin kein General"

Butterwegge findet keine geeignete Antwort. Sie sagt, sie sei kein General, sie wisse nichts über Waffensysteme. Und sie wolle darüber auch gar nichts wissen.

Es ist kein einfaches Gespräch für die Politikerin mit den beiden Aktivisten. Der Ukraine-Krieg gehört eigentlich nicht in den NRW-Wahlkampf. Doch nun muss sich Butterwegge damit auseinandersetzen. Bozhenko fragt, was wäre, wenn die Ukraine falle. " Bleiben die Sanktionen für Russland dann? " Sie weiß es nicht.

Alle wollen den Frieden - nur wie?

Zurück nach Deutschland: Bozhenko kritisiert, dass mit ukrainischen Kindern in deutschen Schulen russisch gesprochen wird. "Möchte ich mich auf russisch begrüßen lassen, wo ich vor russischen Bomben geflohen bin?" , fragt er. Hier reagiert Butterwegge im Sinne der beiden: "Ich verstehe, dass Sie da eine Sensibilität haben. Da muss man natürlich auf Sie hören."

Gemeinsam haben die drei, dass sie den Frieden wollen. Nur wie dieser zustande kommen soll, da könnten die Meinungen kaum weiter auseinanderliegen.

Der "Ausgesetzt"-Beitrag wird am 7. Mai in der "Aktuellen Stunde" ausgestrahlt. Die anderen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen wurden auch "ausgesetzt". Die Folgen werden in den kommenden Tagen gezeigt oder sind schon gesendet worden..