Linke Spitzenkandidatin: Butterwegge und das Prinzip Hoffnung

Viele Hürden auf dem Weg

In den Landtag in Düsseldorf schaffte es diese neue Partei, Die Linke, nur ein einziges Mal. Meist scheiterte sie an der Fünf-Prozent-Hürde. Und auch kurz vor der Wahl 2022 liegt sie in den Umfragen eher zwischen drei und vier Prozent. Hinzu kommen immer neue Personaldebatten. Zuletzt verließ Oskar Lafontaine die Partei im Streit. Und auch Susanne Hennig-Wellsow, eine der beiden Bundes-Parteichefinnen, warf hin – unter anderem wegen einer aktuellen Sexismusdebatte in der Partei.