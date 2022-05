Ausgesetzt: Hendrik Wüst bei Flutopfern in Hagen

Wüst schaut sich das Haus in Hagen an. Die Folgen der Flut sind weiterhin unübersehbar. "So wie es aussieht, hat das ja so einige Mitglieder im Parlament nicht so wirklich interessiert, was hier passiert ist" , kritisiert der 61-jährige Martin Fischer und spielt auf die unrühmliche Rolle der mittlerweile zurückgetretenen NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser an, die während der Flutkatastrophe auf Mallorca im Urlaub weilte. "Ja, das war nicht gut ", gibt Wüst zu.

Um künftig solche Katastrophen zu vermeiden, wurde hinter dem Grundstück von Familie Fischer ein neuer Bachlauf ausgehoben, doch das Wasser fließe daran vorbei. " Und das bleibt nun so", sagt Dominik Fischer. Das Problem seien verschiedene Zuständigkeiten. " Einmal die Stadt Hagen und einmal der Märkische Kreis," weiß Wüst.

Kleiner Dienstweg? "Ich gebe Ihnen mal meine Kontaktdaten"

Aber das hilft den Fischers auch nicht. Betretenes Schweigen auf der Baustelle. " Ich gebe Ihnen nachher mal meine Kontaktdaten", sagt Wüst. " Dann würde ich mal versuchen, die zusammenzubringen."

Und was ist mit den unbürokratischen Hilfen? "Ist es ein Ziel von Ihnen, dass die Menschen wieder in ihre Wohnungen können?", fragt Anne Schober, die ebenfalls in dem vom Wasser getroffenen Haus wohnte. "Ja, klar", sagt der Ministerpräsident. "Die Versicherungen bezahlen 200 Tage für eine Alternativwohnung, die sind lange vorbei. Die Menschen finanzieren das jetzt mit eigenen Mitteln, weil die Fluthilfen fehlen", klagt Schober.

"So ganz unbürokratisch geht es am Ende doch nicht"

"Es geht immer um Steuergeld. So ganz unbürokratisch wird es am Ende dann doch nie. Da muss man sich hüten als Politiker. Aber das muss natürlich flotter gehen", verspricht Wüst.

