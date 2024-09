Es fühlt sich etwas an wie eine Zeitreise in die 90er Jahre. Damals waren lange Schlangen an den Grenzübergängen zu Polen noch Alltag. Dann aber kam der polnische EU -Beitritt und 2007 der Beitritt zum europäischen Schengen-Raum. Zum Shoppen über die Grenze? In Frankfurt (Oder) ganz normaler Alltag.

Doch derzeit ist erstmal Schluss mit diesen Schengen-Vorteilen. Seit dem 16. September 2024 wird an allen deutschen Grenzen wieder kontrolliert. Für die Stadt Frankfurt (Oder) an der deutsch-polnischen Grenze ändert sich erstmal nichts, dort wird bereits seit Oktober 2023 kontrolliert. Mit beträchtlichen Folgen für das Leben der Menschen in Frankfurt und der polnischen Nachbarstadt Słubice.