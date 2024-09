Vor knapp einer Woche hat die AfD bei Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hohe Ergebnisse mit über 30 Prozent der Wählerstimmen eingefahren. In Thüringen, wo sie als gesichert rechtsextremistisch gilt, ist sie Wahlsieger.

Doch was ist mit all denen, die eben nicht AfD gewählt haben? Was ist mit all denen, die in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren aktiv waren im Kampf gegen Rechtsextremismus? Wie frustriert sind sie?

Oder anders gefragt: Wie fühlt es sich an, in einem Bundesland zu leben, in dem jeder Dritte AfD wählt?