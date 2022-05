Leichte Sprache: Landtags·wahl

Am 15. Mai 2022 ist Landtags·wahl. Dann stellen sich viele Politiker als Kandidaten zur Wahl. Der WDR Kandidat:innen-Check stellt Ihnen die Kandidaten vor: Aber nicht in Leichter Sprache. Deshalb finden Sie hier Informationen in Leichter Sprache: Über den WDR Kandidat:innen-Check. Und über die Landtags·wahl. | mehr