Wahl-O-Mat zur Landtagswahl geht an den Start

Mehrere Millionen Nutzer

Das Ganze ist eine kleine Erfolgsgeschichte: Als der erste Wahl-O-Mat für NRW zur Landtagswahl 2005 an den Start ging, wurde er 315.000 Mal aufgerufen. Bei der nächsten Wahl 2010 waren es schon doppelt so viele Nutzer, und bei der Landtagswahl 2017 klickten sich mehr als 2,6 Millionen Menschen in NRW durch die Aussagen der Parteien.

Workshop zum Wahl-O-Mat

Bei der Vorstellung des neuen Wahl-O-Mats in Düsseldorf, gewährten die Macher einen " Einblick in den Maschinenraum " des Online-Tools, so formulierte es Guido Hitze, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung. Entwickelt wurde die Anwendung in diesem Jahr von einem 38-köpfigen Redaktionsteam, ein größerer Teil davon Laien, die sich vorher beworben hatten. Außerdem Experten von der Landeszentrale für politische Bildung, der Bundeszentrale und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

28 Parteien geben Antworten

Fast alle Parteien, die zur Landtagswahl antreten, nämlich 28 von 29, sind im Wahl-O-Mat vertreten. Sie mussten kurze und prägnante Antworten geben auf die ausgewählten Fragen, die man jetzt im Wahl-O-Mat findet. Die Themen reichen von der Kohleverstromung und dem Ausbau von Fahrradwegen über die Videoüberwachung öffentlicher Plätze, Sonntagsöffnungen von Geschäften bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine. So wird zum Beispiel die Haltung zu deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine abgefragt.