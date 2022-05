WDR Wahlarena: Fünfkampf der Spitzenkandidaten

Der Countdown zur Landtagswahl am 15. Mai läuft auf Hochtouren. Jetzt gilt es, die Wähler mit Argumenten und Konzepten zu überzeugen. Welche Partei hat was zu den drängenden Problemen im Land anzubieten? Wer kann sich mit welchen Ideen am besten positionieren?

Die Spitzenkandidaten der fünf aussichtsreichsten Parteien haben heute im WDR Fernsehen die Gelegenheit, die Wähler in Nordrhein-Westfalen für sich zu gewinnen. Wer kann diese Herausforderung am besten kurz und präzise für sich nutzen?

90 Minuten Spitzen-Wahlkampf pur

In der Wahlarena in Köln-Bocklemünd stellen sich Hendrik Wüst ( CDU ), Thomas Kutschaty ( SPD ), Joachim Stamp ( FDP ), Markus Wagner ( AfD ) und Mona Neubaur (Grüne) den Fragen von Ellen Ehni und Henrik Hübschen. 240 Zuschauer werden den Spitzen-Wahlkampf in der Wahlarena live verfolgen.