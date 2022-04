Diese 29 Parteien treten in NRW zur Landtagswahl an

Piratenpartei Deutschland - PIRATEN

Nachdem die PIRATEN 2012 erstmals in den Düsseldorfer Landtag einziehen konnten, scheiterten sie 2017 an der Fünf-Prozent-Hürde. Jetzt will die Partei zurück in den Landtag und damit " NRW ins digitale Zeitalter bringen" , wie es im Wahlaufruf heißt. So ist eine zentrale Forderung der PIRATEN, den Unterricht in NRW langfristig "hybridfähig" zu machen. Außerdem fordern sie den Kohleausstieg in NRW bis 2030 und eine komplette Versorgung aus erneuerbaren Energien bis 2035. Die PIRATEN sprechen sich für eine Zukunft ohne Überwachung aus, möchten die Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern und einen fahrscheinfreien Nahverkehr einführen. Bei der Landtagswahl 2017 kam die Partei auf 1,4 Prozent der Erst- und 1,0 Prozent der Zweitstimmen (118.847 bzw. 80.780 Wählerstimmen).