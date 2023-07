Linnemann, geh‘ Du voran: Paderborner soll Merz die Partei organisieren

Klare Kante auch für den Osten

"Carsten hat immer klare Kante gesprochen, auch bei kritischen Themen wie der Unterstützung Griechenlands in der Euro-Krise oder der Rente mit 63" , erinnert sich der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer, wie Linnemann aus dem Kreisverband Paderborn. Er hält Linnemann für das "größte politische Talent, das wir in Deutschland haben" und sagt: "Mit seiner klaren Art kommt er auch im Osten gut an."

Im nächsten Jahr stehen im Osten mehrere wichtige Landtagswahlen an, in Umfragen liegt die AfD in einigen Bundesländern aktuell vor der CDU. Die Union wird nun auf absehbare Zeit mit einem schwer aufzulösenden Widerspruch leben müssen: Im Westen, mit den Grünen, muss sie eine andere Politik machen als im Osten, wo ihr der heiße Atem der AfD im Nacken sitzt. Ein Spagat, den Merz Linnemann offenbar zutraut.

Die leidige K-Frage

Dann ist da noch die leidige K-Frage. Im Spätsommer nächsten Jahres, so betonte Merz am Dienstag im Bundesvorstand, soll entschieden werden. Dass Merz selbst die Kandidatur will, gilt in Unionskreisen als ausgemachte Sache. Auch wenn jüngst vor allem NRW-Ministerpräsident Wüst durch öffentliche Auftritte den Eindruck erweckt hatte, er hielte sich für den besseren Kandidaten.

"Für Wüst werden die Abläufe mit Linnemann in Berlin nun noch einfacher" , sagt CDU-Mann Hoppe-Biermeyer. Auch Wolfgang Bosbach sieht Vorteile für den Münsterländer, dessen Landesverband weiter gestärkt werde. Das Verhältnis von Wüst und Linnemann gilt als gut, auch der Ministerpräsident kommt vom Wirtschaftsflügel der Partei.

Linnemann selbst galt sogar bei der letzten Wahl zum Parteichef manchen selbst als aussichtreicher Kandidat auf den Chefposten. Allein: Es fehlte seine Bewerbung. Sollte es doch noch ein offenes Rennen um die Kanzlerkandidatur geben, könnte aber neben Merz, Wüst und dem schleswig-holsteinischen Regierungschef Daniel Günther plötzlich noch ein weiterer Anwärter auftauchen: Carsten Linnemann aus Paderborn.