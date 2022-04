Grüne Spitzenkandidatin: Die offene Frau Neubaur

Peer Steinbrück und Mona Neubaur haben etwas gemeinsam: Beide sind nicht in NRW geboren und sind dennoch Spitzenkandidaten ihrer Parteien im bevölkerungsreichsten Bundesland geworden. Ähnlich wie einst dem Norddeutschen Steinbrück in der SPD ist es der Süddeutschen Mona Neubaur bei den Grünen gelungen, in NRW politisch Karriere zu machen.